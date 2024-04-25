Победителя школьной лиги по шахматам определили в Балашихе | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:54 Победителя школьной лиги по шахматам определили в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Первый кубок Балашихинской школьной лиги разыграли в округе. За победу боролись 16 сильнейших сборных. В финал прошли представители школ № 3, 4, 8 и 15.

Итоговые встречи проходили в здании ледового дворца «Арена Балашиха». Победа в итоге досталась ученикам школы № 3. Вторыми стала сборная школы № 4, бронза у 8 школы.

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Комментировал финал тренер юношеской сборной Москвы, кандидат в мастера спорта по шахматам Максим Матюнин. За играми можно было наблюдать онлайн.

«Каждая партия добавляет баллы в копилку общего зачета, что может в итоге сыграть при определении абсолютного победителя школьной лиги. Эта площадка — наша поддержка талантливых молодых спортсменов. Добавив в школьную лигу шахматы, мы тем самым дали дополнительную возможность большому количеству ребят получить хороший опыт и знания», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич.

Балашихинская школьная лига — пилотный проект Московской области, который разработали и запустили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Проект позволяет привлекать и развивать детский спорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».

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