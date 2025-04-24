Победителя конкурса «Ученик года» определили в Подольске

Финал муниципального конкурса прошел в школе № 34. За победу боролись шесть представителей образовательных учреждений округа.

Всего в конкурсе «Ученик года — 2025» участвовало 38 ребят из 20 школ муниципалитета. Чтобы оказаться в финале, школьникам предстояло пройти сложный отбор. На первом этапе они подготовили и защитили проектно-исследовательские работы по темам: «На службе Отечеству», «Время героев. Люди из стали» и «Бессмертные шедевры». На втором этапе конкурсанты писали эссе, тема которого предоставлялась в день проведения состязаний.

По результатам двух этапов определили участников заключительной части. В финале школьники подготовили «Визитку» на тему «Отечества достойный гражданин» и домашнее задание под названием «Этих дней не смолкнет слава».

Победителем конкурса стал ученик десятого класса гимназии № 7 Георгий Багдасаров. Юноша является участником детского духового оркестра «Подольские фанфары» музыкальной школы № 2 и лауреатом многих музыкальных конкурсов. Георгий играет на гитаре, занимается графическим дизайном и мечтает стать звукорежиссером.