Победителей Школьной лиги Подмосковья объявят 29 апреля на Live Арене

На Live Арене в Одинцово 29 апреля состоится масштабная церемония награждения участников Школьной лиги Подмосковья сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. На одной из крупнейших концертных площадок региона соберутся более семи тысяч участников проекта.

В рамках мероприятия пройдут суперфиналы по баскетболу 3x3 среди команд юношей и девушек. За звание абсолютного чемпиона в этом виде спорта поборются девушки из Люберец и Ленинского округа, а также юноши из Одинцово и Павловского Посада.

После спортивной части программы пройдет торжественная церемония. В ходе нее награды получат команды-победители, будут названы лучшие игроки, а также состоится передача переходящего кубка самому спортивному округу, набравшему наибольшее количество баллов по итогам сезона.

На торжественной церемонии выступит хедлайнер — Клава Кока, а также другие исполнители: Анна Волкова, Gazan и Poli.

Трансляция мероприятия будет доступна в группе проекта в ВК.

Аккредитация СМИ: данные необходимо прислать до 18:00 27 апреля на почту mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефонам: +7 (915) 103-04-69 (Анастасия), +7 (915) 351-98-96 (Татьяна).

Место проведения: Одинцовский г. о., Новоивановское, Западная ул., 145, Live Арена. Дата проведения: 29 апреля 2026 года. Время: матчи по баскетболу 3x3 начнутся в 14:00, торжественная церемония — в 15:00.