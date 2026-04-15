Победители олимпиады «Будущее технологий» завершили образовательную смену

В Технопарке Физтех-лицея имени Капицы завершилась образовательная смена для победителей олимпиады «Будущее технологий». В мероприятии приняли участие 60 талантливых школьников из 28 регионов России.

Смена была разделена на три направления: искусственный интеллект, робототехника и технологическое предпринимательство. В течение 10 дней школьники работали над различными проектами.

На треке робототехники участники собирали машин-роботов, рассчитывали размер подвески и улучшали проходимость изделий. Затем машины участников должны были преодолеть полигон испытаний, включая проезд по линии, ралли по коридору, зону бездорожья и другие препятствия.

На треке технологического предпринимательства школьники прошли путь от мониторинга рынка до создания собственного продукта. Каждый участник разработал дизайнерскую лампу, защитил проект перед экспертами и представил план коммерческой реализации изделия на рынке.

В лаборатории искусственного интеллекта ребята работали над проектами по машинному зрению и видеотрекингу. За неделю они прошли курс по машинному обучению и написали модель по оценке поз человека.

Преподаватели смены поздравили победителей и отметили высокий уровень их проектов, приближенный к реальным техническим задачам.