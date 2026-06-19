Финалы чемпионата молодежной хоккейной лиги пройдут в Подмосковье 21 июня
В финал открытого чемпионата любительской молодежной хоккейной лиги вышли команды Губернского колледжа из Серпухова и Воскресенского колледжа. Они встретятся на льду ледового дворца «Пограничный» в Серпухове в борьбе за золотые медали. Начало матча запланировано на 13:15.
За бронзовые награды поспорят команда Дмитровского института непрерывного образования (ДИНО) и команда Российской таможенной академии (РТА) из Люберец. Их встреча пройдет в ледовом дворце «Дмитров». Начало — в 19:00.
Открытый чемпионат любительской молодежной хоккейной лиги объединяет студенческие команды профессиональных образовательных организаций Московской области. Турнир направлен на популяризацию хоккея, поддержку студенческого спорта и формирование здорового образа жизни среди молодежи. Финальные игры станут кульминацией соревновательного сезона.