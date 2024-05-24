Победители игры «Мое Подмосковье» посетили Главный храм ВС России
Депутат Московской областной Думы Линара Самединова вручила молодым жителям Электростали подарки в виде путешествия по Подмосковью. Ребята получили призы за победу в городском чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье», организованной в честь 30-летия Мособлдумы.
Школьники сами выбрали направление поездки — Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «1418 шагов к Победе». В музее, протяженностью 1418 шагов, рассказывается история каждого дня Великой Отечественной войны. Там воссоздана атмосфера событий 1941–1945 годов.
Ребята внимательно слушали экскурсовода, узнавали новые факты о страшных событиях войны и сами отвечали на вопросы.
Линара Самединова подчеркнула важность знания истории родного города, региона и страны для молодежи. Она выразила благодарность директору Централизованной библиотечной системы, Елене Грудининой, за то, что игра «Мое Подмосковье» не просто существует, но и пользуется популярностью среди молодежи.
«Готовим областной чемпионат осенью, — подытожила Линара Самединова.
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