Победители акции «Разделять легко» побывали на уроке экофизкультуры в Солнечногорске

Ученики филиала школы № 4 в Солнечногорске одержали победу во II этапе акции «Разделять легко» по сортировке отходов. За месяц они собрали на переработку 6,9 кубометра вторсырья. Главной наградой для школьников стал урок экофизкультуры.

Инициатором акции выступил КПО Нева вместе с региональным оператором «ЭкоПромСервис». К участию присоединились образовательные учреждения городского округа. В школах установили специальные синие контейнеры для сбора пластика, металла, бумаги, картона и «добрых крышечек».

В общей сложности при содействии педагогов ребята собрали почти 14,4 кубометра отходов, которые отправятся на переработку, — это в два раза превышает показатель I этапа, проходившего весной. На втором месте оказались ученики основного корпуса школы № 4, собравшие 4,7 кубометров, на третьем — лицей № 1 имени Александра Блока с результатом 2,7 кубометра.

«Акция „Разделять легко“ направлена на экологическое просвещение подрастающего поколения. Она помогает сформировать привычки сортировки отходов, прививает разумное потребление и осознанное, бережное отношение к окружающему миру. Спасибо организатором за социальную ответственность и современный подход к образованию детей и подростков», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Призом для победителей стал урок экофизкультуры, проведенный в школе. Его программу подготовили Группа «ЭкоЛайн» и АНО «ЭкоСпорт». Занятие объединяет физические упражнения и повторение правил раздельного сбора отходов. Урок провели профессиональные тренеры.

С момента запуска акции «Разделять легко» школьники городского округа передали на вторичную переработку около 22 кубометров вторсырья.