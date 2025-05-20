Победителей всероссийского фестиваля искусств наградили в Химках

В Химках состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского фестиваля-конкурса «Весна. Победа. Память». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, объединило более 500 участников из разных регионов страны.

Фестиваль прошел на площадке выставочного комплекса «Артишок». В творческом конкурсе участвовали коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Московской и Омской областей, а также из Донецка. Программа включала вокальные, хореографические и театральные номера. Конкурс проходил в онлайн-формате, а итоги подвели на очной церемонии награждения.

Одной из ярких участниц стала Алина Сагинян из Тульской области. За выразительное исполнение стихотворения «Шинель» в средней возрастной группе она заняла первое место.

«Мне подарили кубок — мой первый такой большой подарок. Я очень рада», — поделилась Алина Сагинян.

Среди лауреатов этой категории также — Анна Чистякова и коллектив театра «Мюзикл» из Детской школы искусств имени Александра Верстовского, занявшие вторые места. Третью позицию разделили театральная студия «Волшебный мир театра» из школы № 30, театр-клуб «Страна развлечений» и еще один состав коллектива «Мюзикл».

В младшей категории первое место заняла Мария Чулошникова из школы «Триумф». В число призеров также вошли Наталья Мачульская из Москвы, Филипп Тарановский, Тимофей Тупикин из коллектива «АртИшокФМ» и Арина Коноваленко из «Дорогою добра».

Старшую возрастную группу представили учащиеся Детской школы искусств имени Александра Верстовского. Победителем стал Федор Козлов, а вторые места заняли Артур Студенский и театр «Мюзикл». Третье место поделили Федор Козлов, Василиса Бояркина и Елизавета Кинцлер из студии «Волшебная страна».

В категории для взрослых гран-при присудили театру «Страна развлечений» из Дома культуры «Контакт». Вторыми стали театр «Апрель» Дворца культуры «Родина» и коллектив «Ленинградки» из Санкт-Петербурга. Бронзовую награду получила воспитанница дошкольного отделения «Лесная сказка» из школы № 30 Анна Трошина.

В составе жюри работали профессионалы, включая заслуженного артиста России Владимира Жукова. Муниципальный депутат и директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская вручила грамоты и подарки, выразив благодарность участникам, педагогам и родителям. Второй этап церемонии пройдет 20 мая в театре «Наш дом».