Победителей вокального конкурса «Наследники Победы» наградили в Люберцах

Лучших исполнителей патриотического конкурса песни, организованного партией «Единая Россия», назвали в Люберцах. Творческое состязание прошло в округе уже в 10-й раз.

Гран-при конкурса получили Полина Пономарева и Матвей Яицкий. Обладателями спецпризов от спонсоров стали представители трио «ШокоLad», Алиса Винникова, Нина Виттория Онорато, Татьяна Таипова, Татьяна Бабкина и Ариана Мелехина.

Кроме того, депутат Московской областной думы вручил спецприз «За силу духа и волю к победе» — портативное электронное пианино — участнице с особенностями здоровья Ариане Мелехиной.

«Знаково, что в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества при поддержке партии „Единая Россия“ конкурс сменил статус окружного на всероссийский. Участие в конкурсе приняли почти 250 человек — рекордное количество заявок. Это представители Подмосковья, Москвы, Калининграда, Липецка, Твери, Ростовской области и других регионов», — прокомментировал глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.