Победителей Универсиады по баскетболу определили в Подольске
В спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» в Подольске завершились соревнования по баскетболу в рамках ежегодной Универсиады студентов колледжей и вузов округа. За звание лучших боролись восемь команд юношей и девушек, представляющих различные учебные заведения.
По итогам турнира победу среди юношей одержала команда Подольского социально-спортивного колледжа. Второе место заняли баскетболисты колледжа «Московия», а бронза досталась команде ОП-1 Подольского колледжа имени Никулина.
Среди девушек сильнейшей стала команда Московского областного колледжа информации и технологий. Серебро завоевали баскетболистки ОП-1 Подольского колледжа имени Никулина, а третье место заняла команда Подольского социально-спортивного колледжа.
В соревнованиях приняли участие команды из ОП-1 Подольского колледжа имени Никулина, Многопрофильного колледжа № 1, колледжа «Московия», Подольского социально-спортивного колледжа, колледжа «Синергия», Технико-экономического колледжа, Московского областного современного колледжа и Российского государственного университета туризма и сервиса.
Универсиада традиционно собирает сильнейших спортсменов округа, демонстрируя высокий уровень подготовки участников и их стремление к победе.