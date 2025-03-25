Победителей Универсиады по баскетболу определили в Подольске

В спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» в Подольске завершились соревнования по баскетболу в рамках ежегодной Универсиады студентов колледжей и вузов округа. За звание лучших боролись восемь команд юношей и девушек, представляющих различные учебные заведения.