Победителей творческого конкурса среди спасателей наградят в Люберцах 28 октября

В Люберцах 28 октября наградят победителей творческого смотра-конкурса Московской областной противопожарно-спасательной службы «Отражение». Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

Инициатива проводится каждый год с целью пропаганды безопасности и популяризации профессии пожарного и спасателя. Участвуют в конкурсе могут не только сотрудники, но и работники подмосковных СМИ и другие совершеннолетние жители региона.

Эксперты оценивают работы в трех номинациях — «Лучший печатный материал», «Лучший видеоматериал», «Лучшая фоторабота». Все они должны быть посвящены деятельности «Мособлпожспаса» и отражать ситуации спасения, тушения пожаров, ликвидации последствий ЧС, профподготовку или работу поисковых отрядов.

Победителям и призерам полагаются кубки, грамоты и ценные призы.