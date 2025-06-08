Победителей турнира по плаванию наградили в спортшколе «Весна» в Подольске

Участниками турнира стали свыше 70 воспитанников учреждения 2010–2016 года рождения. Юные пловцы преодолели дистанцию 50 метров вольным стилем. Лидерами в своих возрастных группах стали 12 юношей и девушек. Лучший результат показал Алим Сетдиков, который проплыл дистанцию за 30,33 секунды. Воспитанник спортшколы выполнил 1-й юношеский разряд.

Победителей и призеров состязаний наградили медалями и грамотами.

Напомним, что недавно на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый Дельфин» в составе сборной Московской области воспитанник спортшколы «Весна» Владимир Фризен дважды стал серебряным призером. В образовательном учреждении юные спортсмены занимаются боксом, плаванием, дзюдо, настольным теннисом, художественной гимнастикой и мини-футболом.