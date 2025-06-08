Победителей турнира по плаванию наградили в спортшколе «Весна» в Подольске
В Подольске прошли соревнования по плаванию среди воспитанников спортивной школы «Весна». Мероприятие приурочили ко Дню России.
Участниками турнира стали свыше 70 воспитанников учреждения 2010–2016 года рождения. Юные пловцы преодолели дистанцию 50 метров вольным стилем. Лидерами в своих возрастных группах стали 12 юношей и девушек. Лучший результат показал Алим Сетдиков, который проплыл дистанцию за 30,33 секунды. Воспитанник спортшколы выполнил 1-й юношеский разряд.
Победителей и призеров состязаний наградили медалями и грамотами.
Напомним, что недавно на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый Дельфин» в составе сборной Московской области воспитанник спортшколы «Весна» Владимир Фризен дважды стал серебряным призером. В образовательном учреждении юные спортсмены занимаются боксом, плаванием, дзюдо, настольным теннисом, художественной гимнастикой и мини-футболом.