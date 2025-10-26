Победителей турнира по футболу ко Дню города наградили в Люберцах

Депутат окружного Совета депутатов, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов и президент Федерации футбола городского округа Сергей Стрекаловский 24 октября наградили победителей и призеров турнира, посвященного Дню города Люберцы. Футболистам вручили мячи от российской компании «Мой Мяч».

Ранее триумфаторы получили комплекты игровой формы, награды и кубки от Федерации футбола городского округа Люберцы. Дмитрий Кудинов также поблагодарил тренерский коллектив и родителей спортсменов.

«Поздравляю ребят с заслуженными призами и наградами! Желаю юным спартаковцам продуктивных тренировок, успешных турниров, красивых голов и ярких побед!» — добавил он.

Ранее сборная команда ФШ «Спартак» Люберец 2017 года рождения стала серебряным призером межрегионального турнира «Футбольный компас» в Дмитрове.