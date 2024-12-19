Победителей турнира «Лига квизов» определили в Мытищах

В молодежном центре «Импульс» в Мытищах состоялся финальный этап муниципальной интеллектуальной игры «Лига квизов. Знания vs Логика». В соревновании приняли участие девять команд из школ городского округа Мытищи.

Участники продемонстрировали свои знания в различных областях, включая историю, географию, экологию, патриотическое воспитание и творчество.

Игра прошла в увлекательной и дружеской атмосфере, а ее главной целью стало развитие у молодежи интереса к учебе, критического мышления и навыков командной работы. Организаторы отметили важность таких мероприятий для интеллектуального роста школьников и выразили надежду, что «Лига квизов» станет традицией, привлекая все больше участников в будущем.

По итогам напряженной борьбы победу в четвертом этапе и звание «Покорители знаний» завоевала команда «КОСМОSTARS», которая также стала обладателем главного кубка соревнования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.