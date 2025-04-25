Победителей спартакиады городских предприятий наградили в Химках

Результаты спартакиады среди сотрудников предприятий, учреждений и организаций подсчитали в Химках. Победителей и призеров турнира наградили на базе пресс-центра стадиона «Арена Химки» в день праздника труда.

Участниками соревнований стали 10 команд разных предприятий Химок. Среди них работники «Энергомаша», «Факела», «Искры», медицинских и учебных учреждений, администрации и многие другие.

Спортсмены состязались в 14 видах спорта, например, футболе, бадминтоне, теннисе, волейболе, баскетболе, шахматах. Лучших определяли в каждой из дисциплин.

Результаты общего зачета спартакиады следующие: первое место досталось работникам Управления физической культуры и спорта администрации Химок, серебро заслужили сотрудники «Энергомаша», бронзу — специалисты научно-производственного объединения имени Лавочкина.

«Развитие спорта — одно из приоритетных направлений работы в Химках. Это подтверждается не только организацией крупных спортивных турниров, но и проведением таких спартакиад для работников городских предприятий», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Подмосковья, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что спартакиада среди работников предприятий — традиционное событие в Химках. Оно проводится с 2009 года и призвано популяризировать спорт среди населения.