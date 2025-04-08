Победителей школьной лиги наградили в Одинцове

Церемония награждения победителей Школьной лиги прошла в Одинцовском округе, обладателями переходящего кубка стали ученики лингвистической гимназии. В этом прошло более 700 матчей среди 28 команд.
Участники соревновались в различных спортивных дисциплинах: баскетболе 3×3, волейболе, шахматах и мини-футболе. Состязания проходили на протяжении всего учебного года.
Особенно отличились финалисты спортивного комплекса «Олимп» из Одинцовской гимназии № 4, которые завоевали множество медалей. Помимо лучших спортсменов награды получили учителя физкультуры и советники по воспитательной работе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры. По его словам, в Московской области открыли около 490 спортивных площадок. С января они появились в поселке Нагорное в Мытищинском округе, а также в Реутове.
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