Победителей регионального этапа спортивных игр школьников назвали в Подмосковье

Региональный этап соревнований «Президентские спортивные игры» завершился в Подмосковье. Финал прошел со 2 по 4 июня в Люберцах. Турнир собрал 96 школьников — представителей восьми округов региона. Об этом сообщили в Минобразования МО.

Участниками стали ребята из Воскресенска, Краснознаменска, Люберец, Мытищ, Одинцова и Химок, а также Чеховского и Раменского округов. Игры посвятили 80-летию Победы.

Учащиеся состязались в легкой атлетике, баскетболе, волейболе, футболе и настольном теннисе.

Победителем стала мытищинская школа № 32, серебро и бронзу получили команды раменской школы № 5 и школы № 54 Люберец.

В ведомстве отметили, что конкурсанты соревновались за право представлять Московскую область на уровне целой страны. Заключительный этап «Президентских спортивных игр» пройдет уже в сентябре в Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Смена».