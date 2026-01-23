Победителей проекта для молодежи наградили в Люберцах

Глава округа Владимир Волков вручил награды победителям проекта «Люберецкие звезды» за второе полугодие 2025 года. Церемония прошла 20 января в Картинной галерее.

В ходе мероприятия глава округа отметил, что уникальный проект, стартовавший в 2018 году, объединил уже более семи тысяч люберчан и помог многим раскрыть свой потенциал, сделав шаг к активной общественной жизни.

Абсолютным победителем стал Николай Ходырев, получивший в награду смартфон. В своих возрастных категориях лучшими были признаны Дарина Черняк, Юлия Гудкова, Юлия Морева, Забава Хрусталева, Александра Щедринская и Елена Раздрогина.

Итоги конкурса подводятся каждое полугодие. Жители округа участвуют в мероприятиях разного уровня, загружая свои достижения на сайт проекта. За активность начисляются баллы, по которым и определяются лучшие в пяти направлениях: культура, спорт, молодежные программы, общество и образование.