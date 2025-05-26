Победителей премии «Предприниматель года-2025» наградили в Одинцове

В торжественной церемонии награждения победителей премии «Предприниматель года-2025» в Одинцове приняли участие 40 конкурсантов, их отметили в 16 номинациях. Мероприятие собрало представителей бизнес-сообщества округа, чтобы не только определить лучших, но и обменяться опытом.

Создатель премии Елена Сорокина выразила уверенность, что такие события мотивируют предпринимателей. Они вдохновляют деловых людей ставить перед собой все более высокие цели и развиваться.

Критерии оценки номинантов включали креативность проекта, стаж работы, участие в общественных и социальных мероприятиях. Среди конкурсантов были как опытные бизнесмены, так и начинающие. Так, Екатерина Триандафилиди получила награду в номинации «Прорыв года». Она — специалист по ароматам и ольфактотерапевт. Это новое направление, сочетающее психологию и ароматерапию, основанное на воздействии запахов на подсознание и эмоциональное состояние человека. Екатерина рассказала, что долго обучалась этой практике, уже пять лет она успешно применяет ее, добиваясь положительных результатов.

Еще один победитель — Екатерина Мазур. Несколько лет назад она основала в Одинцове клуб, объединяющий более 500 активных женщин разного возраста и профессий. В этот день Екатирину удостоили награды в категории «Лучший женский клуб».