Победителей правовой викторины наградили в Подольске

Церемония чествования лучших юных участников муниципальной правовой викторины прошла в Подольске. Награды школьникам вручал глава городского округа Григорий Артамонов.
Все призеры викторины давно занимаются изучением права. Они участвовали во многих конкурсах и олимпиадах и готовятся к поступлению в вузы. На конкурсе они смогли продемонстрировать все свои знания и добились успеха.
Ученица 11-го класса Максалина Амиралиева рассказала, что ей очень понравилось участвовать в этой викторине. Старшеклассница собирается поступать на юриспруденцию, выбрав профессией гражданское право. Артем Недосеко из лицея № 1 поселка Львовский отметил, что вопросы были не сложными, рассчитанными на базовый уровень знаний.
Как рассказали организаторы, эта викторина стала важным шагом в формировании правовой культуры у подрастающего поколения. Она помогает ребятам ответственно соблюдать законодательство, а также развивает интерес к этой сфере деятельности.
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