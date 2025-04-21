21 апреля 2025 13:45 Победителей правовой викторины наградили в Подольске 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Церемония чествования лучших юных участников муниципальной правовой викторины прошла в Подольске. Награды школьникам вручал глава городского округа Григорий Артамонов.

Все призеры викторины давно занимаются изучением права. Они участвовали во многих конкурсах и олимпиадах и готовятся к поступлению в вузы. На конкурсе они смогли продемонстрировать все свои знания и добились успеха.

Ученица 11-го класса Максалина Амиралиева рассказала, что ей очень понравилось участвовать в этой викторине. Старшеклассница собирается поступать на юриспруденцию, выбрав профессией гражданское право. Артем Недосеко из лицея № 1 поселка Львовский отметил, что вопросы были не сложными, рассчитанными на базовый уровень знаний.

Как рассказали организаторы, эта викторина стала важным шагом в формировании правовой культуры у подрастающего поколения. Она помогает ребятам ответственно соблюдать законодательство, а также развивает интерес к этой сфере деятельности.