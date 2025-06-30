Победителей олимпиады школьников наградили в Котельниках

С победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников встретился заместитель главы городского округа Николай Оленев. Ребята показали отличные результаты в испытаниях по физике, истории, русскому языку, литературе, обществознанию и физкультуре.

Николай Оленев поблагодарил педагогов, которые готовили школьников к олимпиаде, отметив их профессионализм, терпение и преданность делу. «Мы гордимся каждым нашим участником, ребята продемонстрировали блестящие способности, трудолюбие и волю к победе», — сказал заместитель главы Котельников.

Победители и призеры олимпиады поделились планами на будущее: выпускники рассказали о подготовке к поступлению в профильные вузы, а десятиклассники — о желании улучшить свои результаты уже в следующем году.

Ребятам вручили заслуженные награды — памятные подарки и сертификаты от торгово-развлекательного центра.