Победителей областных «Гагаринских чтений» наградили в Люберцах

В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина прошло награждение победителей и призеров областных молодежных «Гагаринских чтений». Ребята получили награды из рук космонавтов.

Награды вручили Герой России, космонавт Евгений Тарелкин, его отец — летчик, парашютист-испытатель, Герой России, начальник отдела Главного летно-испытательного центра Игорь Тарелкин, депутат Московской областной Думы Лидия Антонова и заместитель главного инженера по новым технологиям АО «НПП „Звезда“ имени Г. И. Северина» Михаил Назаров.

«В преддверии Дня космонавтики в Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина наградили лучших студентов и победителей VII Московских областных молодежных „Гагаринских чтений“. Желаю студентам гордо нести по жизни это почетное звание — „Гагаринец“!» — сказал глава округа Владимир Волков.

Глава Люберец поблагодарил директора техникума Ольгу Клубничкину и весь коллектив за сохранение исторической памяти и вклад в повышение престижа профессии.

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