Победителей новогоднего фестиваля «Чудные елки» определили в Воскресенске

Конкурс проводился в парке усадьбы Кривякино. В течение месяца жители и гости муниципалитета могли полюбоваться необычными инсталляциями.

Закрытие фестиваля стало настоящим праздником, который включал игровые программы, концерт фольклорного театра «Вечерка», розыгрыш призов, мастер-классы и катание на пони.

На шестом фестивале было представлено 28 экспонатов, которые изготовили три семьи, пять частных организаций и 20 муниципальных учреждений. Определить лучшие елки стало непростой задачей для жюри конкурса, ведь все они были по-своему уникальны.

В итоге гран-при фестиваля выиграла «Красна елка» детской школы искусств «Фламинго». Самыми креативными елочками признали работы многофункционального центра Воскресенска, Воскресенской городской библиотеки № 1, муниципального учреждения «Истоки», а также детей участников СВО «СВО_Я Елка».

Среди команд муниципальных учреждений в сфере образования лауреатами первой степени стали ученики 2 «Б» класса школы «Горизонт», педагоги «Фантазии» и дошкольная группа № 6 детсада «Рябинка». В номинации «Самая чудная елочка» победу присудили семье Кучеренковых. Лучшими в номинации «Самая деловая елочка» стали предприятие «Транскемикл-экспресс» и сообщество «Нежный бизнес». Приз зрительских симпатий достался елкам предприятия «Фетр» и средней школы № 9.