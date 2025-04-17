Победителей муниципального этапа «Зарницы» определили в Люберцах

В Люберцах подвели итоги муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победители отправятся на региональный этап защищать честь муниципалитета.

«Зарницу 2.0» в Люберцах провели на базе Кадетской школы. В игре приняли участие 24 команды из общеобразовательных учреждений.

«„Зарница 2.0“ — это современная версия классической военно-патриотической игры, которая реализуется при поддержке „Движения Первых“ и „Юнармии“. Судейская коллегия определяла сильнейших по итогам девяти этапов, наставниками для отрядов выступили члены люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области», — отметил Владимир Волков.

В итоге в средней возрастной группе победила команда «Люберецкие кадеты», второе место заняли «Феникс-52» из школы № 52, а третье — «Отряд Браво» гимназии № 1.

В старшей группе первыми стали «Люберецкие кадеты», вторыми — «Миротворцы» из гимназии № 18, а третьими — «Альтаир» школы № 28.

«Поздравляю сильнейших и желаю командам Кадетской школы достойно представить городской округ Люберцы на региональном этапе!» — подытожил Владимир Волков.