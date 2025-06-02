Победителей международного театрального фестиваля наградили в Лобне

Закрытие молодежного блока традиционного театрального фестиваля «Русская классика» прошло в Лобне. Глава муниципалитета наградила победителей этого этапа.

Мероприятие прошло в театре «Камерная сцена». В первом блоке выступили школьные и народные театральные коллективы, во втором — профессиональные театры. Артисты сыграли в молодежном блоке свыше 20 спектаклей.

Награждение провела глава городского округа Лобня Анна Кротова. Гран-При фестиваля получили театральные студии «Бонифаций» детского сада «Катюша», «Пилигрим» Дворца творчества «Планета талантов», а также народный коллектив «Театр „На валу“.

Все участники и победители стали обладателями дипломов и почетных грамот.

«Уверена, что через год мы встретимся снова. Потому что наш город — это то место, куда хочется возвращаться», — добавила Анна Кротова.