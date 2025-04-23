Победителей медианаправления школьной лиги наградили в Балашихе

В Балашихе состоялась торжественная церемония награждения победителей школьной лиги в медианаправлениях. Главные призы получили команды из местных школ, а награды вручили известные гости и наставники участников.

Победителем стал коллектив «Знания. СОШ» из школы № 14, серебряные награды получила команда «Наш контент» из школы № 18, а бронзу завоевала команда «Тэмп» из школы № 5. Глава Балашихи Сергей Юров лично вручил кубки и выразил благодарность участникам за активное участие и творчество.

«Сезон школьной лиги в Балашихе вышел за рамки спорта и расширился за счет новых дисциплин, включая медиа. Хочу поблагодарить организаторов, профессиональных журналистов, которые проводили мастер-классы, и наставников за их колоссальный вклад», — отметил Сергей Юров.

В сезоне 2024–2025 в медиа-направлении школьной лиги приняли участие 136 человек из 34 школ. Они создали более пяти тысяч публикаций для социальных сетей своих школ и получили практические знания от профессионалов в области журналистики, фотографии, продюсирования и блогинга.

Школьная лига была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью привлечения учащихся к регулярным спортивным занятиям. Проект стартовал в Балашихе в 2023 году и включал четыре спортивных направления: баскетбол, волейбол, футбол и шахматы. В 2024 году лига расширилась до 11 городов Подмосковья, а в Балашихе добавились пять творческих дисциплин: КВН, танцы, медиа, математические бои и военно-патриотическая игра «Зарница 2.0».