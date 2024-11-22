Победителей литературной премии имени Кедрина определят в Мытищах 20 ноября

В администрации городского округа Мытищи состоялось заседание комиссии, на которой рассмотрели заявки на участие в литературно-просветительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий». Всего на суд жюри представили девять работ, победителя выберут 20 ноября.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина отметила, что каждая из присланных на конкурс литературных работ глубокая, интересная и самобытная. Организационный комитет присудит награду в трех номинациях: за достижения в области поэзии, прозы и распространение творческого наследия Дмитрия Кедрина, за высокохудожественные литературные произведения, получившие широкое общественное признание, а также за творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и развития культурных традиций на территории городского округа Мытищи.

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