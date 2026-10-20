Победителей Кубка по футболу среди детско-юношеских команд определили в Люберцах
В Люберцах состоялись финальные матчи окружного Кубка по футболу среди детско-юношеских команд. На поле вышли участники трех возрастных категорий.
Среди младших ребят, 10-11 лет, за первое место боролись «Спартак» из Люберец и «Родина» из Томилина. «Спартак» с первых минут захватил инициативу и не отдал ее до финального свистка. Четыре безответных мяча влетели в ворота «Родины». Итоговый счет — 4:0 в пользу люберецкой команды.
В средней возрастной категории борьба получилась упорной. Люберецкая «Орбита» открыла счет в первом тайме, но «Звезда» переломила ход встречи после перерыва. Три мяча во втором тайме принесли команде победу со счетом 3:1
Среди команд старшей возрастной группы «Орбита» сыграла против «Котельников». Итоги матча решил один гол. Соперники бились на равных, но игроки «Орбиты» использовали единственный момент и вырвали победу — 1:0. Этот результат принес старшей возрастной группе «Орбиты» золотую награду.
Три финала подарили зрителям напряженную борьбу и яркие голы. Детско-юношеский футбол в Люберцах набирает обороты: растет уровень команд, усиливается конкуренция, а трибуны собирают все больше болельщиков. Следующий сезон обещает быть не менее захватывающим.