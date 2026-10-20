Победителей Кубка по футболу среди детско-юношеских команд определили в Люберцах

Среди младших ребят, 10-11 лет, за первое место боролись «Спартак» из Люберец и «Родина» из Томилина. «Спартак» с первых минут захватил инициативу и не отдал ее до финального свистка. Четыре безответных мяча влетели в ворота «Родины». Итоговый счет — 4:0 в пользу люберецкой команды.

В средней возрастной категории борьба получилась упорной. Люберецкая «Орбита» открыла счет в первом тайме, но «Звезда» переломила ход встречи после перерыва. Три мяча во втором тайме принесли команде победу со счетом 3:1