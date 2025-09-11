Победителей конкурсов социально значимых проектов наградили в Мытищах

В городском округе Мытищи подвели итоги традиционных конкурсов «Лучшее территориальное общественное самоуправление», «Лучший совет дома» и «Лучший двор». Победители получили целевую денежную премию 300, 200 и 100 тысяч рублей.

Проект стартовал три года назад, чтобы поддержать активных жителей и реализацию их социально значимых проектов, которые сделали Мытищи еще уютнее и комфортнее. Участников в этом году стало больше. В их числе много тех, кто представил свои проекты впервые. Всего на конкурс подали 27 заявок.

Глава городского округа Юлия Купецкая обратилась к участникам мероприятия.

«Дорогие друзья, примите поздравления, победителей и призеров благодарю за активность. Мытищи — это единая команда, которая будет продолжать добиваться успехов вместе», — сказала руководитель муниципалитета.

Победителями стали: в номинации «Лучшее территориальное общественное самоуправление» — председатель ТОС «Шараповка» Александр Доронин, «Лучший руководитель» — председатель ТОС «Спутник» Мария Тябут, «Лучший проект» — председатель ТОС «Зеленый городок» Елена Никулочкина, «Лучший совет дома» — члены совета Многоквартирного дома № 1 корпус 3 на проспекте Астрахова и председатель Дмитрий Корсун, «Лучший двор» — члены совета дома № 5 корппус 1 по улице Станционной и председатель Владимир Савинкин.

Денежные призы они потратят на реализацию своих проектов.