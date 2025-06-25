Победителей конкурса журналистов наградили в Воскресенске

Конкурс профессионального мастерства «Живем, работаем, творим для Воскресенского края» проводится ежегодно при поддержке администрации округа и главы Алексея Малкина, депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой и Союза журналистов Подмосковья. Церемония награждения участников и победителей состоялась во Дворце культуры «Юбилейный».

Журналисты рассказывают о событиях, происходящих в муниципалитете. К ним обращаются жители, когда ищут общественной поддержки и помощи. В Воскресенске их хорошо знают, потому что они живут, работают и творят для своего края.

«На вас лежит огромная задача — защищать духовные и нравственные ценности и интересы наших людей. На мой взгляд, вы с этим справляетесь. Спасибо вам за ваш высокий профессионализм, мастерство, за сохранение лучших традиций», — обратился к конкурсантам председатель совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко.