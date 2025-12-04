Победителей конкурса «Волонтер года» наградили в Балашихе

В администрации Балашихи прошла торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Волонтер года — 2025», приуроченная к преддверию Международного дня добровольца. В рамках конкурса были определены победители в 12 номинациях, среди которых «Экологическое волонтерство», «Социальное волонтерство», «Надежный тыл», «Патриотическое волонтерство», «Наставник года», «Командный дух», «Медиаволонтерство», «Многолетний вклад», «Герои», «Серебряное волонтерство», «Открытие года» и главный титул «Волонтер года».

Победителям вручили статуэтки, дипломы «Волонтер года 2025» и благодарственные письма.

«Огромное спасибо каждому, кто не остается в стороне и помогает людям в трудные минуты. Именно ваше участие, сплоченность и готовность поддержать друг друга позволили нам добиться таких впечатляющих результатов», — сказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Международный день добровольца, который отмечается 5 декабря, посвящен людям, отдающим свое время и силы общественно значимым делам. В Балашихе конкурс «Волонтер года — 2025» стал еще одним подтверждением того, что движение добровольцев продолжает развиваться и вносит заметный вклад в поддержку населения, социальные инициативы и укрепление гражданского общества.