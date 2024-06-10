Победителей конкурса рисунков наградили в Котельниках

Победителей детско-юношеского творческого конкурса «Я помню. Я горжусь!» наградили в Котельниках. Авторы лучших рисунков на тему Великой Отечественной войны получили награды и побывали на экскурсии по школьному музею.

Конкурс детско-юношеского творчества «Я помню. Я горжусь!» организовали для воспитания патриотизма, гордости за свое Отечество у подрастающего поколения. Работы оценивались по следующим критериям: соответствие заданной теме, художественный уровень, оригинальность, самостоятельность выполнения работы.

«Непросто было определить победителей. Каждая работа уникальна по-своему. Каждый вкладывал свою частичку души, свое видение тех событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Мы пытались объективно оценить и признать победителей», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Важно отметить, что в этом году впервые в конкурсе приняли участие ребята из городов-побратимов — белорусских Рогачева и Заславля. Организаторы надеются, что это станет доброй традицией. После церемонии награждения ребята посетили школьный музей боевой славы.

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