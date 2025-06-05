Победителей конкурса рисунков на тему экологии наградили в Мособлдуме

В Московской областной думе прошла торжественная церемония награждения победителей художественного конкурса «ЭкоПодмосковье», который провели с 20 марта по 25 апреля. Также начала действовать выставка работ призеров.

Организатором конкурса выступил Комитет по имущественным отношениям, природопользованию и экологии регионального парламента.

«Наша задача — сохранить природу. Эта цель заложена в законе об экологическом образовании, который мы приняли в прошлом году в Московской областной думе. Сегодня каждый ответственен за то, что мы сохраним для будущего в нашем Подмосковье», — отметил председатель комитета Владимир Шапкин.

Особенностью конкурса в этом году стало введение специальной номинации «Деревья, опаленные войной: Аллея памяти героев», приуроченной к Году Защитника Отечества.

«Здесь мы отдаем дань памяти нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, которые отстояли свободу нашей страны в те тяжелые годы, подарив нам возможность жить, учиться и творить», — пояснил Шапкин.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин отметил символичность соединения экологической и патриотической повесток в конкурсе.

Среди победителей в номинации «В мире животных Красной книги Московской области» лучшими стали Елизавета Гостева (Сергиев Посад), София Алехина (Наро-Фоминск) и София Литвин (Талдом).

В категории «По следам краснокнижных растений» высшие награды получили Сара Нерсисян (Дмитров), Мария Данченко (Подольск) и Кристина Соколова (Талдом).

В номинации «Деревья, опаленные войной. Аллея памяти Героев» первыми стали Богдана Орлова (Истра), Ирина Никитина (Истра) и Александра Варданашвили (Домодедово).