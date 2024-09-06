Победителей конкурса профмастерства среди диспетчеров определили в Подмосковье

В Подмосковье определили победителей соревнований профессионального мастерства среди специалистов электросетевого комплекса. В турнире состязались 11 диспетчеров в пяти этапах.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, по сумме набранных баллов первое место завоевал Антон Пашунин из филиала «Западные электрические сети», второе место занял его коллега Александр Гришин, а бронза соревнований досталась Александру Чуприну из команды филиала «Московские высоковольтные сети».

Торжественную церемонию вручения наград провели на учебно-тренировочном полигоне «Горенки» в Балашихе.

По итогам состязаний также определили лучший филиал в части подготовки команды к соревнованиям — «Московские высоковольтные сети».

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