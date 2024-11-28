Победителей конкурса профессионального мастерства определили в Мытищах

В молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи состоялся профессиональный конкурс среди студенческих отрядов. Жюри определило победителей в разных номинациях, но главные результаты объявят на закрытии Всероссийского слета.

Свыше сотни участников из Алтайского края, Белгородской, Ростовской, Новосибирской, Челябинской и других областей собрались в мытищинском молодежном центре «Импульс» на конкурс профмастерства.

Состязания включали в себя несколько этапов: теоретический, практический и творческий. В первых двух испытаниях участники продемонстрировали свои знания о профессии проводника и применили их на практике в учебном центре вагонного участка Москва-Ярославская.

На последнем, творческом этапе, ребята подготовили яркие и креативные номера и видеоролики. Над ними студенты работали в течение нескольких дней.

Победителей уже определили, но результаты объявят на закрытии Всероссийского слета.

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