Победителей конкурса педагогов наградили во Фрязине

В округе прошло торжественное мероприятие, посвященное награждению лучших учителей и воспитателей, ставших победителями конкурса профессионального мастерства «Педагог года Фрязино — 2025». Поздравить победителей и призеров конкурса приехал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Он подчеркнул значимость профессии педагога в современном обществе и выразил благодарность учителям и воспитателям за их труд, преданность делу и вклад в будущее подрастающего поколения.

«Я сегодня получила грамоту от управления образования как участник муниципального конкурса „Педагог года“. Эмоции, конечно, приятные. Есть к чему стремиться. Есть чему учиться у своих коллег. Я за всех очень рада», — рассказала учитель начальных классов фрязинской школы № 2 Антонина Логинова.

По итогам конкурсных испытаний звание «Учитель года Фрязино — 2025» было присвоено Марии Курситыс, учителю начальных классов фрязинского лицея. Призерами в этой номинации стали Елена Дедова, учитель начальных классов гимназии, и Наталья Орловская, учитель начальных классов школы № 3. В номинации «Воспитатель года Фрязино — 2025» победителем была признана Наталия Дзюбий, воспитатель дошкольного отделения гимназии. Призерами в этой номинации стали Эльмира Хаперская, воспитатель школы № 1, и Наталья Рыбникова, воспитатель школы № 3.