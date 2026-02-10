Победителей конкурса новогоднего убранства наградили в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Сотрудники администрации вручили награды участникам, которые создали лучшее новогоднее оформление торговых предприятий. Конкурсная комиссия определила четырех лауреатов.

Награды получили торговый центр «4DAILY», магазин «Веселая затея», салон красоты «САД» и кафе «Глясе». Всего в конкурсе участвовало 24 предприятия — от крупных торговых центров до небольших кафе, которые украшали город с 4 по 18 декабря.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ Елена Подмаркова отметила, что креативное оформление с иллюминацией создает более яркую и праздничную атмосферу в городе, и выразила надежду, что в будущем число участников конкурса увеличится.

Заместитель главы округа Александр Хаюров и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов предложили расширить формат конкурса, сделав его сезонным и охватив летний и осенний периоды. Эта инициатива будет направлена главе округа Юлии Купецкой для согласования и разработки нового порядка проведения соревнования.

