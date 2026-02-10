Победителей конкурса новогоднего убранства наградили в Мытищах

Награды получили торговый центр «4DAILY», магазин «Веселая затея», салон красоты «САД» и кафе «Глясе». Всего в конкурсе участвовало 24 предприятия — от крупных торговых центров до небольших кафе, которые украшали город с 4 по 18 декабря.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ Елена Подмаркова отметила, что креативное оформление с иллюминацией создает более яркую и праздничную атмосферу в городе, и выразила надежду, что в будущем число участников конкурса увеличится.

Заместитель главы округа Александр Хаюров и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов предложили расширить формат конкурса, сделав его сезонным и охватив летний и осенний периоды. Эта инициатива будет направлена главе округа Юлии Купецкой для согласования и разработки нового порядка проведения соревнования.