Победителей конкурса масленичных кукол наградили в Котельниках
Торжественная церемония награждения участников и победителей городского конкурса масленичных кукол состоялась в воскресенье, 22 февраля, в доме культуры «Белая Дача». Праздничная программа объединила коллективы образовательных учреждений, творческие семьи и активных жителей городского округа.
Открыло праздник театрализованное представление с участием скоморохов. Гостей ждали традиционные игры и танцы, символизирующие проводы зимы и встречу весны.
Высшую награду фестиваля — Гран-при — получила работа Глеба и Ивана Манякиных —куклу «Маслена. Семь дней народной души».
В номинации «Традиционная Масленица» победила кукла «Солнечная Масленица» Вероники Гутенко из дошкольного отделения школы № 1. В номинации «Хозяюшка Масленица» лучшей признана кукла «Забава» Андрея Глушенко из того же детского сада. В номинации «Стильная Масленица» первое место заняла кукла «Солнечная гостья», которую изготовил коллектив Детской школы искусств имени Андреева.
Праздник завершился ярким выступлением фольклорного ансамбля «Русская песня и традиционным масленичным хороводом.