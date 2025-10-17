Победителей конкурса краеведов наградили в Воскресенске

Второй окружной конкурс краеведческих работ «Прогулки по Воскресенскому краю» завершился в городском округе. Церемония награждения победителей состоялась в отделе краеведения центральной библиотеки имени Инны Гофф.

Конкурс организовала Воскресенская централизованная библиотечная система. В этом году участниками творческого соревнования стали 16 жителей Воскресенска в возрасте старше 14 лет.

Директор МУК «Воскресенская централизованная библиотечная система» Елена Барышникова вручила победителям специальные призы, дипломы и памятные подарки.

На церемонии награждения присутствовали почетные гости — начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина, руководитель ЛИТО «Радуга» имени Лажечникова, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков и заведующий отделом краеведения центральной библиотеки Елена Юрова. Они поблагодарили всех конкурсантов за участие, творческий подход и любовь к своей малой родине.