Победителей конкурса ко Дню матери определили в Шатуре

Награждение лучших участников конкурса на лучшую работу, посвященную матери, состоялось в Общественной палате округа. Победители пришли на мероприятие вместе со своими мамами.

Конкурсантам нужно было представить поздравления, воспоминания или письма, посвященные самому близкому человеку. Жюри оценило все работы и выбрало лучшие в каждой возрастной категории.

Среди участников старше 18 лет первое место заняла Ксения Плонина, написавшая трогательное письмо матери. Участница уже сама воспитывает четверых детей, подавая им пример.

В возрастной категории 11-17 лет победителем стал Мухаммади Косимов с поздравлением маме, которая не смогла присутствовать на церемонии, но обязательно порадуется успеху сына.

Среди самых юных участников конкурса в возрасте от семи до 10 лет лучшей признали поздравление маме, которое написали Елизавета и Полина Голиковы вместе с младшими братом и сестрой. Многодетная семья Голиковых пришла на награждение в полном составе.

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