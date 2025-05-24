Победителей конкурса бизнес-проектов среди студентов наградили в Мытищах

Участниками события стали заместитель главы администрации городского округа Мытищи Елена Сетракова, президент местной Торгово-промышленной палаты Олег Чернов, а также представители вуза.

Свыше 30 студентов получили почетные награды и грамоты. Они представили проекты в разных сферах: магазин военной амуниции, исторический музей, экскурсионное бюро и другие.

«Особых требований для того, чтобы сегодня вести бизнес, нет. Самое главное — не сидеть на месте. Для открытия собственного дела нужно быть активным, уверенным в себе, а помогут в развитии бизнеса программы государственные поддержки и льготные условия», — добавил Олег Чернов.

Отметим, что также на церемонии наградили активных предпринимателей Мытищ.