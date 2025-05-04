Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поздравили в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил пятерых победителей и двадцать призеров Всероссийской олимпиады школьников. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева финалисты олимпиады получат денежные выплаты: победителям по 500 тысяч рублей, призерам — по 300 тысяч рублей, а финалистам — по 100 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада школьников включает несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Лучшие участники получили дипломы и возможность поступать в ведущие российские вузы без вступительных экзаменов по соответствующему направлению в течение четырех лет.

«Завершилась Всероссийская олимпиада школьников. В этом году у подольчан еще больше успехов! Итоги впечатляют: пять победителей и 20 призеров. Значительно улучшили результат прошлого года. За этим ростом стоят тысячи часов учебы, талант, настойчивость и поддержка наставников. Поздравляю ребят, педагогов, родителей и все школы, принявшие участие в этом интеллектуальном марафоне. Подольск гордится вами!» — сказал Артамонов.

В этом году в олимпиаде приняли участие более тысячи подольских школьников 9–11 классов — на 25% больше, чем в предыдущем учебном году. В течение почти двух месяцев ребята соревновались по 24 предметам, и в итоге свыше 440 учеников стали победителями и призерами.

Для финалистов были организованы научно-просветительские мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также образовательные программы, экскурсии, мастер-классы, лекции и творческие встречи.