Победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске

На заключительном этапе олимпиады в этом году школьникам из Воскресенска вручили 13 дипломов призеров, а двое учеников стали победителями. Глава Воскресенска Алексей Малкин поздравил ребят и пожелал им новых успехов.

За все годы участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам ученики в этот раз показали самый лучший результат.

«Поздравил наших талантливых юношей и девушек — призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2024-2025 учебном году. Желаю всем дальнейших успехов в учебе, новых высот и ярких побед!» — сказал руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На торжественном мероприятии отметили победителей по разным предметам. Семиклассница Дарья Комарова стала лучшей по направлению «Основы безопасности жизнедеятельности», а десятиклассник Кирилл Налимов победил в дисциплине «Искусство (МХК)». Оба школьника представили лицей имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова. Еще 11 воспитанников учебного заведения показали на олимпиаде высокие результаты: Александр Кондратьев стал призером по технологии, а Григорий Астафьев, Илья Рассказов, Мария Комарова, Ксения Цыпурина, Маргарита Ширяева, Алексей Паршуков, Елизавета Ермакова, Михаил Герасимов, Артём Иванов, Николай Емельянов — призерами по ОБЖ.

Учащаяся восьмого касса лицея № 23 Мария Литвинова заняла призовое место в дисциплине «Искусство (МХК)», а одиннадцатиклассник школы № 3 Артем Смирнов стал призером по ОБЖ.