Победителей городского семейного конкурса определили в Подольске

В школе № 33 в Подольске прошел финал городского конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья». Участниками стали семьи из семи дошкольных отделений, которые лидировали в подгрупповом туре соревнований «Спортивной дошкольной лиги».

Конкурсанты подготовились заранее: разработали семейную форму и девизы свои команд. В результате первое место заняла семья Алиевых, которая представила дошкольное отделение № 3 лицея № 1 поселка Львовский. Почетное второе место завоевала команда Ситниковых из дошкольного отделения № 2 школы № 12. И третье место досталось семье Старостиных, они выступили от дошкольного отделения «Ивушка» школы № 33. Победителям торжественно вручили кубки, медали, подарили развивающие игры.

Напомним, что клуб «Спортивная дошкольная лига» объединяет жителей, которые интересуются физическим воспитанием детей дошкольного возраста. В него могут входить инструктора по физической культуре дошкольных образовательных организаций, родители воспитанников, представители органов местного самоуправления. Сообщество организует спартакиаду, форумы, открытые фестивали и мастер-классы.