Победителей фестиваля «Салют Победы — 2025» наградили в Можайском округе

Юбилейный X межзональный конкурс военно-патриотической песни «Салют Победы — 2025» собрал в поселке городского типа Уваровка более 30 исполнителей из разных муниципалитетов Подмосковья. На торжественной церемонии подведения итогов вручили награды лауреатам и участникам фестиваля.

Выступления конкурсантов оценивало авторитетное жюри под председательством скрипача-виртуоза, композитора и победителя национального проекта «Родники» Алексея Алексеева. В состав судейской коллегии также вошли певицы Ирина Шведова, двукратный лауреат «Песни года», и Ирина Епифанова, актриса и лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев отметил, что юбилейный фестиваль не случайно провели в Уваровке, которой в 2025 году присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

«Тема подвига и патриотизма сегодня актуальна как никогда. Выступления участников фестиваля — живой диалог, который помогает сохранить великое прошлое нашей страны. Через музыку и песни юное поколение не просто узнает историю, а чувствует ее сердцем», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

XI межзональный фестиваль-конкурс «Салют Победы» состоится в апреле следующего года.