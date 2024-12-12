Победителей фестиваля «Радуга талантов» наградили в Люберцах

Финал областного фестиваля творчества «Радуга талантов» прошел в Лингвистической школе в Люберцах. Там провели концерт и наградили победителей.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, фестиваль посвятили поддержке и развитию талантов детей-инвалидов. Он направлен на выявление талантливых ребят.

Участники представили номера в нескольких номинациях. Среди них «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», «Вокал», «Жестовое пение», «Танец» и другие.

На гала-концерте наградили призеров и победителей. В ведомстве добавили, что дипломы и памятные подарки получили свыше 260 человек.