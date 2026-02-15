Победителей фестиваля «Креативные елки» наградили в Можайском округе

В Можайском округе завершился фестиваль «Креативных елок», который украшал городскую аллею в течение всех новогодних праздников. Участниками стали 49 коллективов — предприятия, школы, детские сады и активные жители.

Победителей определили открытым народным голосованием в нескольких номинациях. В номинации «Креативная елка» первое место занял семейный клуб Sup Family с елкой из спортивного инвентаря. В номинации «Елка по-русски» победила начальная школа № 2.

Лучшей в номинации «Елочная игрушка большого города» признали работу Дворца спорта «Багратион». В номинации «Символ года» победу разделили Можайская больница и дошкольное отделение гимназии № 4 в поселке Химик.

Торжественное награждение прошло прямо на аллее, где были выставлены экспонаты. Заместитель главы округа Мария Азаренкова поблагодарила участников и вручила победителям сертификаты на приобретение техники.

«Спасибо за то, что вы каждый год откликаетесь, вовлекаетесь и с таким энтузиазмом украшаете нашу аллею. Она становится точкой притяжения для всего округа благодаря вашему креативу», — отметила Мария Азаренкова.