Фестиваль дружбы народов прошел в Одинцовском округе

Развлекательные мероприятия для детей продолжают проводить в Одинцовском округе. В этот раз для ребят организовали фестиваль дружбы народов в досуговом центре «Ершовское».

В гала-концерте приняли участие призеры и финалисты конкурса. Больше 320 юных артистов из 19 школ и детский садов округа вышли на сцену, чтобы показать свой творческий потенциал. Среди них ребята из Успенского, Звенигорода, Одинцова, Голицыно, а также из коррекционной школы-интерната имени Фурагиной.

Окружной фестиваль дружбы народов ежегодно проводит коллектив педагогов городского дома детского творчества. Гала-концерт с участием победителей традиционно устраивают в начале ноября. В этом году мероприятие стало юбилейным — фестиваль проходит уже пять лет подряд. В этот раз призерами конкурса стали два коллектива из Звенигорода. Первое место заняли ребята из Православной гимназии имени Александра Невского и ученики второго класса школы «КвантУм».

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