Победителей фестиваля детского творчества наградили в Воскресенске

XIII фестиваль-конкурс детского творчества «Белоозерские таланты — 2026» завершился в Воскресенске. Победителей чествовали на гала-концерте, который состоялся в Доме культуры «Гармония» 21 марта.

Трехдневный фестиваль в этом году получился особенно ярким и насыщенным. Профессиональное жюри отметило высокий уровень представленных участниками вокальных и танцевальных номеров, музыкально-литературных композиций и театральных постановок. Юные артисты подарили зрителям яркий, интересный и неповторимый праздник.

Фестиваль-конкурс «Белоозерские таланты — 2026» был посвящен Году единства народов России. Это особенное событие объединило талантливых детей, педагогов и родителей, чтобы вместе показать, насколько богата и разнообразна культура народов нашей страны.