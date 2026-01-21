Победителей экологического конкурса наградили в Мытищах

Заместитель главы округа Артур Суворов поблагодарил всех, кто не остается в стороне и вкладывает силы в сохранение экологии. По его словам, Мытищи становятся центром притяжения для юных натуралистов, и каждый способен внести вклад, если будет относиться к окружающему миру с пониманием и заботой.

Авторы более 1000 проектов, направленных на улучшение экологии, подали заявки на конкурс. Из них в финал отобрали 250 лучших работ.

Конкурс организован Общественной палатой Московской области при содействии ряда авторитетных организаций. Среди них — Московское областное отделение Российского экологического общества и два комитета Московской областной Думы: по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, а также по экологии и имущественным отношениям.