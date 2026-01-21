Победителей экологического конкурса наградили в Мытищах

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Торжественная церемония награждения участников детского конкурса «ЭКОПодмосковье.рф» состоялась 16 января. Мероприятие провели во Дворце культуры «Яуза».

Заместитель главы округа Артур Суворов поблагодарил всех, кто не остается в стороне и вкладывает силы в сохранение экологии. По его словам, Мытищи становятся центром притяжения для юных натуралистов, и каждый способен внести вклад, если будет относиться к окружающему миру с пониманием и заботой.

Авторы более 1000 проектов, направленных на улучшение экологии, подали заявки на конкурс. Из них в финал отобрали 250 лучших работ.

Конкурс организован Общественной палатой Московской области при содействии ряда авторитетных организаций. Среди них — Московское областное отделение Российского экологического общества и два комитета Московской областной Думы: по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, а также по экологии и имущественным отношениям.

